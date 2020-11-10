Ирина Круг в белоснежных брюках и жакете приехала на турецкое побережье после развода

Певица недавно рассталась с мужем. Девушка решила набраться сил, уехав в отпуск на море.

Ирина Круг была женой Михаила Круга. Когда шансонье погиб в собственном доме, то женщина осталась одна с маленьким сыном Александром на руках. Однако вдова музыканта вскоре решила продолжить дело мужа и стала выступать. Более того, она вышла замуж за предпринимателя Сергея Белоусова и родила еще одного сына Андрея. Казалось, что в семье блондинки царит идиллия, но этой осенью она внезапно объявила о разводе.

К слову, Ирина обладает эффектной внешностью и обаянием, поэтому всегда была не обделена вниманием мужчин. Пока певица свободна, но намекнула, что еще обязательно выйдет замуж. Оставаться одна артистка не планирует. А накануне она улетела отдыхать. Вдова Круга решила провести несколько недель в Турции. В отличие от коллег, девушка выбрала курорт Фетхе с красивым побережьем. На первых кадрах с отдыха певица предстала в белоснежных широких брюках, блузке и черном жакете.

Поклонники восхитились тем, как выглядит вдова шансонье. Многие отметили, что она находится в отличной форме: