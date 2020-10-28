«Фигура топчик»: Лобода в черном купальнике Gucci подразнила фанатов «ложбинкой греха»

Светлана Лобода не скрывает, что хорошо зарабатывает. Продюсер певицы Нателла Крапивина в новом интервью обмолвилась, что даже в карантин они не остались без заработка. Девушка выступала на праздниках у друзей. При этом они просили всех предоставить анализы на коронавирус и требовали соблюдения мер безопасности в связи с пандемией. Не удивительно, что летом она позволила себе месяц отдыха в Греции, а также ездила в Турцию.

38-летие Лобода отметила в Дубае. Она собрала небольшую компанию друзей, чтобы повеселиться в ресторане, а затем на яхте. Примечательно, что после этого артистка улетела на Мальдивы. Там она позволила себе расслабиться, то купаясь в бикини, то устраивая романтический ужин. Фанаты уверены, что певица отдыхает с таинственным возлюбленным. А напоследок перед отъездом Светлана записала видео, на котором дефилирует по плану в черном купальнике Gucci.

Девушка шла пританцовывая, демонстрируя «ложбинку греха» в лифе. Певица засветила идеальную фигуру без изъяна. Поклонники были сражены красотой артистки. Многие осыпали ее комплиментами: