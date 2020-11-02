«Никто не был готов»: Саша Савельева высказалась о новой волне коронавируса

2020 год стал одним из самых запоминающихся и насыщенных. И вот с наступлением осени началась вторая волна коронавируса. Число заболевших постоянно растет и уже побило мартовский рекорд. За 2 ноября было выявлено более 18 тысяч новых заболевших по стране.

больше по теме Саша Савельева в белом приталенном платье и черных перчатках появилась на вечеринке Жена Кирилла Сафонова выбрала необычный образ для празднования Хеллоуина.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro звезды рассказали, как они живут в непростое время и готовятся ли к тому, что снова возможно придется сидеть дома. Бывшая солистка «Фабрики» Саша Савельева живет в браке с Кириллом Сафоновым. Год назад у них родился сын Леон. Теперь девушка меньше выступает, так как старается уделять максимум времени ребенку.

«Просто, когда это случилось, никто не был готов к пандемии. Но ведь владельцы магазинов предупреждали: «Ребята, все нормально. Продуктов хватит на всех». Я наблюдала пустые прилавки в дни мартовской пандемии. Это было ужасно, конечно. Казалось, наступил какой-то апокалипсис. Но сейчас ничего покупать заранее я не буду. Потому что все продукты есть в магазинах в нормальном количестве», — отметила певица.

Она призналась, что ее подруга из Канады не могла найти хлеб и присылала ей фото пустых магазинных витрин. По словам Саши, теперь ситуация обстоит иначе. Она пояснила, что люди свыклись с тем, что происходит и уже ведут себя более мудро. Также артистка считает, что скорее всего скоро коронавирус удастся победить, так как либо все им переболеют и в организме людей появится антитела, либо защитные маски предотвратят размножение вируса.

А вот Аскольд Запашный рассказал, что столкнулся с вирусом. По его словам, множество его коллег переболели коронавирусом. При этом он отметил, что готов к тому, что всем снова придется сидеть дома. Виталий Гогунский и вовсе увидел хорошее в произошедшем. Он считает, что карантинные меры всех сделали более дисциплинированными. Например, на съемках все носят маски. Что еще звезды сказали о возможной третьей волне коронавируса, читайте в большой колонке портала Teleprogramma.pro.