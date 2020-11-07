Порезвились в воде: Собчак в мокром купальнике обнажила округлые ягодицы на руках у Богомолова

Влюбленные отдохнули в Дубае, где успели не только позагорать, но и искупаться. Свою страсть и любовь пара запечатлела на фото.

Ксения Собчак уже больше года живет в браке с Константином Богомоловым. Друзья телеведущей не перестают говорить, что никогда не видели ее такой влюбленной. Блондинка постоянно сопровождает мужа на важных мероприятиях, премьерах и красных дорожках. По мнению поклонников, даже одеваться журналистка стала более женственно. Этой осенью она то и дело представала в платьях, пальто и жакетах.

А перед своим днем рождения Ксения сообщила, что улетела на отдых. Она показала фото, сделанное на частном самолете, где позировала с сыном от первого брака Платоном. Но позже выяснилось, что телеведущая успела к тому моменту вернуться из отпуска, просто только теперь опубликовала курортные фото. Собчак прилетела в Дубай, где осенью собралось много звезд от Филиппа Киркорова до Валерии с Иосифом Пригожиным.

Блондинка редко публикует пикантные кадры, но на этот раз разместила смело фото с морского побережья. Как оказалось, с ней отдыхал и Богомолов. В кадре муж держит возлюбленную, стоя в воде. Ксения была облачена в белый купальник с принтом, который намок и стал просвечивать. Телеведущая благодаря супругу засветила округлые ягодицы.

«Пока, Россия! Пока, Европа!» — написала звезда.

Поклонники неоднозначно отреагировали на пост. Одни восхитились фигурой 39-летней девушки красивой, а другие отметили, что фото неприличное. «Красивый привет всей России», «Попа, конечно, красивая», «Вот и все отношение», «Красивая пара», «Счастливые люди», «Ксюша, беги бегом, одевай юбочку из плюша», «Шикарный ракурс», — прокомментировали фото подписчики.