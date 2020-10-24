Мамин модник: Ксения Собчак нарядила сына в джинсы скинни и стеганый бомбер для похода в музей

Ксения Собчак не скрывает, что любит свою работу. Однако она находит свободное время, чтобы провести его с родными. Поклонники стали замечать, что после свадьбы с Константином Богомоловым телеведущая стала более домашней. Изменило блондинку и материнство. От прошлого брака с Максимом Виторганом у нее подрастает сын Платон. С мальчиком она часто ездит в отпуск, а также уже подбирает ему престижную школу.

Не так давно Собчак показала, как наследник помогает ей выбирать обувь. Малыш, к слову, уже говорит не только на английском, но и китайском языке. В последнее время телеведущая постоянно сопровождала на светских раутах своего мужа, а за малышом присматривал Виторган. Но очередные выходные Ксения посвятила малышу. С утра она отвела его в Музей техники на Рублевке.

Девушка запечатлела мальчика в джинсах скинни, стеганом бомбере и вязано шапке с меховым помпоном. Маленький модник осматривал танки.

«Танки грязи не боятся?», — спросила его мама. «Нет», — ответил Платон.

К слову, малыш скоро отпразднует день рождения. В ноябре ему исполнится четыре года. Пока неизвестно, как пройдет праздник. Собчак и Виторган стараются не пересекаться, но возможно, что ради наследника они устроят совместную вечеринку. Добавим, что уже давно ходят слухи, что телеведущая готовится снова стать мамой, но девушка не раз опровергала сплетни о своей беременности. При этом в новом доме, где идет ремонт, она решила сразу сделать две детской.