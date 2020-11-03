«Все закрыто»: Нетребко в молочной тунике прогулялась по Вене после теракта

Оперная дива вернулась в Австрию и едва не стала очевидцем стрельбы, которая произошла в городе. Местные власти уже признали случившееся террористической атакой.

Анна Нетребко постоянно оказывается в центре событий. В сентябре они приехала в Москву и заразилась коронавирусом. День рождения ей пришлось отметить в больнице. Недавно она снова побывала в России, успев не только дать концерты, но и погулять по «Царскому селу». Накануне артистка вернулась в свою квартиру в Вене и едва не стала очевидцем стрельбы, которую неизвестные устроили в городе 2 ноября.

Позже власти города признали случившееся терактом. Несколько человек оказались в больнице, а двое погибли. По словам Анны, стрельба была недалеко от ее дома. Соседи видели, как люди бегали в панике. «Как жаль невинно погибших людей», — отметила оперная дива. На следующий день она не побоялась выйти на улицу и пройтись по центру города. Нетребко облачилась в платье небесного цвета в крапинку и молочную тунику с рисунком.

«Вот я сейчас нахожусь на Грабене — это самый центр города, где как раз вчера поймали террористов. Тишина, покой, все закрыто и полиция. Люди ходят», — рассказала артистка.

Певица выглядела подавленной. Она много лет живет в Австрии, поэтому ей очень близка эта страна и живущие в ней люди.Также у звезды есть квартира в Нью-Йорке, где обычно она проводит время зимой, давая концерты в Метрополитен-опере. Недавно Анна признавалась, что успела соскучиться по США. В этом году во время карантина оперная дива почти три месяца провела в Вене без работы, совершенствуя кулинарные навыки, но уже летом вернулась к гастролям.