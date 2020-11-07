«Юбка задирается на уши»: Пегова в струящемся платье засветила бедра во время поддержки на льду

Ирина Пегова всегда умела удивлять поклонников. Она уже много лет снимается в кино и играет на театральных подмостках. Актриса не упускает возможности попробовать силы в новых амплуа. Ирина уже победила на проекте «Танцы со звездами» несколько лет назад. А этой осенью она решила попробовать свои силы в «Ледниковом периоде». Артистка выступает в паре с Алексеем Тихоновым и с каждым разом делает все большие успехи.

В прошлый раз Ирина исполнила самбу в черном платье с перьями. Девушка была такой эффектной, что получила комплименты даже от Татьяны Тарасовой. Для нового выпуска, посвященного мюзиклам, актриса выбрала трогательную композицию из спектакля «Пассажиры». Пегова в алом струящемся платье блистала на льду. Она рискнула сделать очень сложную поддержку с партнером. Ей удалось оказаться на плечах Тихонова, но во время кружения ветер подхватил ее юбку, обнажив ноги и бедра Ирины.

Номер они откатали до конца без ошибок, но Илья Авербух отчитал подопечную за то, что она не позаботилась о костюме. Он был уверен, что задравшееся платье стало конфузом и испортило впечатление.

«Ну почему? Куда они отлетели? Юбка задирается на уши, понимаешь? Это страшно. Это выбило всю поддержку, ты не понимаешь. Почему просто не прикрепить эту юбку?», — высказался тренер.

Несмотря на это, многие судьи дали Пеговой высшие баллы, но общая оценка составила только 11,88 баллов. Тарасова пояснила, что ей не хватило новых элементов.

«Все время у Ирины не развернутая нога сзади. К этой музыке, она не подходит и к этой хореографии. Или надо было поработать над формой, потому что — как ни крути — вы должны следить, чтобы у вас была красивая балетная нога. Мне это помешало», — пояснила Татьяна Анатольевна.

К слову, Ирина оказалась на 9 месте в итоговой таблице. Первое место вновь разделили Ольга Кузьмина и Вячеслав Чепурченко. Номинантами на выбывание стали Влад Топалов и Вольфганг Черни.