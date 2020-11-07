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«Юбка задирается на уши»: Пегова в струящемся платье засветила бедра во время поддержки на льду

Актриса выслушала критику Ильи Авербуха, хоть и выполнила сложный элемент во время выступления.

«Юбка задирается на уши»: Пегова в струящемся платье засветила бедра во время поддержки на льду
Ирина Пегова. Фото: Globallookpress.com

Ирина Пегова всегда умела удивлять поклонников. Она уже много лет снимается в кино и играет на театральных подмостках. Актриса не упускает возможности попробовать силы в новых амплуа. Ирина уже победила на проекте «Танцы со звездами» несколько лет назад. А этой осенью она решила попробовать свои силы в «Ледниковом периоде». Артистка выступает в паре с Алексеем Тихоновым и с каждым разом делает все большие успехи.

В прошлый раз Ирина исполнила самбу в черном платье с перьями. Девушка была такой эффектной, что получила комплименты даже от Татьяны Тарасовой. Для нового выпуска, посвященного мюзиклам, актриса выбрала трогательную композицию из спектакля «Пассажиры». Пегова в алом струящемся платье блистала на льду. Она рискнула сделать очень сложную поддержку с партнером. Ей удалось оказаться на плечах Тихонова, но во время кружения ветер подхватил ее юбку, обнажив ноги и бедра Ирины.

Номер они откатали до конца без ошибок, но Илья Авербух отчитал подопечную за то, что она не позаботилась о костюме. Он был уверен, что задравшееся платье стало конфузом и испортило впечатление.

«Ну почему? Куда они отлетели? Юбка задирается на уши, понимаешь? Это страшно. Это выбило всю поддержку, ты не понимаешь. Почему просто не прикрепить эту юбку?», — высказался тренер.

Ирина Пегова с партнером. Фото: кадр из передачи «Ледниковый период»

Несмотря на это, многие судьи дали Пеговой высшие баллы, но общая оценка составила только 11,88 баллов. Тарасова пояснила, что ей не хватило новых элементов.

«Все время у Ирины не развернутая нога сзади. К этой музыке, она не подходит и к этой хореографии. Или надо было поработать над формой, потому что — как ни крути — вы должны следить, чтобы у вас была красивая балетная нога. Мне это помешало», — пояснила Татьяна Анатольевна.

К слову, Ирина оказалась на 9 месте в итоговой таблице. Первое место вновь разделили Ольга Кузьмина и Вячеслав Чепурченко. Номинантами  на выбывание стали Влад Топалов и Вольфганг Черни.

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