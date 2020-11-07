«Очень вкусно!»: Марина Юдашкина поделилась рецептом простого форшмака из сельди

Марина Юдашкина во время карантина с радостью нянчила внуков Аркадия и Анатолия. В это время ее муж Валентин Юдашкин трудился над эскизами новых нарядов. Потом их дочка Галина улетела в Гонконг вместе с сыновьями. Тогда звездный дом опустел. Возлюбленная маэстро стала чаще готовить домашнюю еду, то на печи на летней кухне, то просто дома. Она балует мужа мясными блюдами более легкими — на основе овощей.

А 7 ноября Марина опубликовала рецепт, который ей приглянулся. 61-летняя светская львица решила разнообразить привычное питание новым блюдом. Она сняла на видео, как готовила форшмак из рыбы. Жена Юдашкина с радостью показала кухню, где заранее подготовила все ингредиенты для обеда.

«Я сегодня приготовлю вместе с вам форшмак. Я никогда не готовила его, но всегда интересно попробовать что-то новое. Селедку я уже почистила и порезала заранее, порезала яблоки, залила водой белый хлеб, приготовила яйца и масло. Рецепт простой, поэтому думаю, что у нас все получится. Сейчас нужно порезать вареные яйца. Никогда не знала, что в свое время отец Марка Шагала продавал селедку. Они были бедные люди, нужно было зарабатывать», — пустилась в объяснения звезда.

Позже Марина все ингредиенты сложила в блендер и получила долгожданный форшмак. К слову, готовится это блюдо меньше часа, если правильно распределить силы.

«После того, как мы поджарили наш хлебушек и положили наш форшмак, мы можем его украсить укропом, петрушкой или зеленым луком. Кому что нравится. А теперь мы его попробуем. Очень вкусно! Приятного аппетита», — отметила светская львица.

Поклонники поблагодарили жену модельера за рецепт. Некоторые из них дали свои советы. «Не кладите в фарш хлеб. Классический рецепт: селедка, яйца, яблоко кислое, лук, масло. Всю жизнь его делаю», «Потрясающая женщина», «Пойду и я сделаю», «Очень вкусно должно быть», — прокомментировали пост подписчики.