«Наши любимые мальчики»: Марина Юдашкина показала подросших внуков в белоснежных пижамах

Валентин Юдашкин во время карантина не переставал работать. Он создавал эскизы новых нарядов. Также рядом с ним находились его внуки двухлетний Аркадий и четырехлетний Анатолий. Малыши не давали скучать не только маэстро, но и его жене Марине. Но уже в мае дочка звездной пары — Галина — уехала к мужу в Гонконг, где работает уже второй год. Все лето она провела с малышами в Китае. Девушка пристроила наследников в садик, но большую часть времени все же сама за ними присматривает.

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Юдашкин и его жена успели соскучиться по внукам. Они их очень давно не видели. Галина присылаем им фото и видео малышей, чтобы хоть как-то порадовать близких. На днях ей далось подловить наследников, которые резвились на кровати, а потом стали обниматься. Сыновья девушки предстали в одинаковых пижамах молочного цвета. У Аркадия были влажные волосы, будто он недавно принял ванну.

«Наши любимые мальчики! Анатолий и Аркадий! Наше сердце всегда с вами! Как же мы скучаем!» — заявила Марина.

Поклонники были очарованы трогательными кадрами. Многие считают, что дети похожи на своего знаменитого дедушку: