«Маэстро стиля»: Навка в присборенном платье поздравила Юдашкина с 57-летием

На 57-й день рождения художник-модельер Валентин Юдашкин получил множество поздравлений от близких, коллег и друзей. Недавно к словам благодарности за труд именинника присоединилась и фигуристка Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка в танцах на льду опубликовала совместную фотографию с Валентином Юдашкиным в своем профиле. Примечательно, что черное вечернее платье, в котором позировала фигуристка, было создано руками виновника торжества.

«Мой дорогой друг, гений моды, маэстро стиля, прекрасный муж, отец и уже дважды дедушка (кто бы мог подумать?!) — Валентин Юдашкин, с днем рождения!! Пусть на протяжении всего творческого пути музы элегантности, экстравагантности и стиля не покидают твое вдохновение никогда!! Будь здоров, успешен, благополучен и счастлив!! Любим тебя», — написала Навка под фото.

Поклонники спортсменки, глядя на наряд Навки, признали мастерство модельера: