«Таким формам только завидовать»: Ольга Орлова в купальнике-бандо подразнила тонкой талией

Ольга Орлова много лет выступала на сцене. В свое время она блистала в группе «Блестящие». Девушка обладает стройной фигурой и моложавым видом. Поклонники не скрывают, что она вызывает у них восхищение. Ко всему прочему, артистка заботиться о собаках. У нее дома уже живут пять четвероногих друзей. А вот о личной жизни она предпочитает не рассказывать, хотя в ноябре и отдыхает на Мальдивах, где то и дело устраивает романтические вечера.

Однако Ольга взяла с собой целый чемодан купальников. На этот раз девушка проводит большую часть времени на пляже. Она загорает и купается, а также каждый раз устраивает фотосессию. Телеведущая предпочла взять с собой купальники синих оттенков. Ранее она показала пикантный кадр, на котором позировала спиной к камере в мини-бикини. Теперь Орлова сразила поклонников еще более смелым фото, на котором предстала сидя на пальме.

Ведущая телестройки надела слитный купальник-бандо. цвета ультрамарина. Она продемонстрировала пышную грудь и округлые бедра. Купальник выгодно подчеркнул достоинства фигуры, в особенности тонкую талию.

«Да уж… Идеальная картинка для романтического утра… Иногда мне хочется стать Трэвел-блогером, чтобы как можно чаще наслаждаться такими пейзажами», — написала звезда.

Поклонники осыпали девушку комплиментами. Многие с трудом поверили, что в 42 года можно держать себя в такой форме. «Какая красота», «Проснулась и у меня такая фигура как у вас», «Оль, так нельзя», «Таким формам только завидовать», «Оленька! Пожалей ты наши мужские сердца и воображения! Не распаляй понапрасну!», «Идеальная фигура для романтического утра», — прокомментировали пост подписчики.