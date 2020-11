«Таким формам только завидовать»: Ольга Орлова в купальнике-бандо подразнила тонкой талией

View this post on Instagram

Да уж... Идеальная картинка для романтического утра...🌴 Иногда мне хочется стать Трэвел-блогером, чтобы как можно чаще наслаждаться такими пейзажами... 🏝🏝🏝 А какое для вас утро мечты???🥰