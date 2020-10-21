«Оль, ты поражаешь»: 42-летняя Орлова в прозрачной тунике засветила роскошную грудь

Ольга Орлова уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она дружит с Ксенией Бородиной. Девушка предпочитает скрывать свою личную жизнь. Однако многие поражаются, когда узнают, что у нее есть взрослый сын Артем. Ему уже 19 лет. Телеведущая не замужем, но не обделена мужским вниманием. Это неудивительно, так как Орлова обладает стройной фигурой и моложавым видом в свои 42 года. Однако на отдыхе она всегда коротает время в одиночестве.

Недавно Ольга отдохнула в Турции. Она каталась на яхте и загорала на пляже. И хоть девушка уже вернулась в столицу, она решила порадовать фанатов еще одним пикантным кадром из отпуска. Телеведущая позировала в фиолетовом мини-бикини и прозрачной тунике. Она стояла на палубе у колокола. Орлова успела загореть, поэтому засветила роскошную грудь и стройные ноги бронзового цвета. Ее волосы развивались на ветру.

«Я, например, мечтаю полететь в кругосветное путешествие. Причем, в абсолютно конкретное. Правда, как только я собралась это воплотить в жизнь, случилась пандемия», — поделилась звезда.

Поклонники в свою очередь оценили красоту телеведущей. Многие вновь поразились тому, в какой форме она находится. «Оля, какая молодая и чертовски красивая», «Остается завидовать», «Ну как можно так выглядеть», «Богиня», «Оль, ты поражаешь», «Вот это ложбинка», «Не прячьте свою фигуру», «Какая роскошная женщина», «В этот колокол я бы позвонил», — прокомментировали пост подписчики.