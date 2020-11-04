«Кардашьян отдыхает»: 42-летняя Ольга Орлова в мини-бикини обнажила роскошные ягодицы

Ольга Орлова является бывшей солисткой группы «Блестящие». Она всегда обладала эффектной внешностью. В свои 42 год артистка продолжает волновать поклонников и удивлять. Последние годы девушка активно работает на телевидении. Она ведет шоу «Дом-2» и дружит с Ксенией Бородиной. О личной жизни она не рассказывает, предпочитая скрывать свое счастье, но регулярно путешествует и публикует красочные фото.

Так, на днях Ольга прилетела на Мальдивы. Она устраивает себе солнечные ванны, купается в бассейне и лазурной воде, расслабляется в спа и ходит в рестораны. Конечно, не проходит и дня, чтобы телеведущая не похвасталась очередным фото в купальнике. На этот раз она опубликовала смелый кадр, на котором предстала в мини-бикини с лифом-бандо. Орлова сидела на кромке террасы, опустив ноги в воду. Артистка продемонстрировала осиную талию и пышные ягодицы без целлюлита.

«Ярких красок вам в ленту», — лаконично написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Ольга. Не только мужчины, но и женщины осыпали ее комплиментами. Многие не могли поверить, что после 40 лет можно быть в такой чудесной форме. Тем более, что телеведущая не особо любит заниматься спортом. «Наша Оля всегда шикарная, только молодеете», «Восхищаюсь женщинами в возрасте, который умеет за собой ухаживать», «Оля, ну какова красота», «Кардашьян отдыхает», «Широкий бамперок», «Вот это два наливных яблока», — прокомментировали пост подписчики.