После расставания с Николь Потуральски Брэд Питт приехал домой к Анджелине Джоли

Инсайдер сообщает, что актер хочет помириться с бывшей женой и закончить судебную тяжбу по опеке над детьми.

После новости о том, что голливудский актер Брэд Питт закончил свой роман с моделью Николь Потуральски, очевидцы заметили его у дома бывшей супруги Анджелины Джоли в Лос-Анджелесе. Обладатель «Оскара» приехал туда на белом спортивном автомобиле Tesla. И, как выяснилось, не просто чтобы повидаться со своими детьми.

Как сообщает инсайдер таблоида The Sun, 56-летний актер отчаянно хочет помириться с бывшей женой и наследниками. В планах мужчины остановить затянувшуюся судебную тяжбу по опеке над шестью детьми, которая тянется с 2016 года.

«Это уродство длилось слишком долго, и его самое большое желание, чтобы они разрешили как можно больше за пределами зала суда. Что бы ни решил судья, они будут воспитывать детей до конца своих дней», — говорит источник, отмечая, что Питт и Джоли стали видеться чаще.

А тем временем их дело об опеке обещает стать самым масштабным в истории Голливуда. Брэд пригласил в суд 21 свидетеля, Анджелина — 7 свидетелей. Актер явно хочет, чтобы судья поверил в то, что он — надежный отец.