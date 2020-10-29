Любовь прошла: Брэд Питт расстался с Николь Потуральски

О новом романе Брэда Питта стало известно в августе. К тому времени он уже несколько месяцев встречался с немецкой моделью Николь Потуральски, а потом привез ее в свой французский замок. Именно тогда стало известно, что новая пассия оскароносного актера замужем уже семь лет и воспитывает сына от берлинского ресторатора Роланда Мэри. Именно он тогда заявлял, что состоит с моделью в открытом браке.

После отдыха во Франции Николь улетела в Берлин, а Брэд – в США. С того момента пару не видели вместе. А на днях стало известно, что немка весело провела время в компании друзей в ресторане своего мужа. Внимательные фанаты стали подозревать, что она вернулась к 68-летнему бизнесмену. Так и вышло. О том, что роман Питта и Потуральски завершился, сообщает Daily Mail.

Напомним, что новость о новой возлюбленной Брэда привела в ярость Анджелину Джоли. После этого она даже изменила свои условия в рамках судебного разбирательства по поводу опеки над шестью детьми. Не понравилась новая девушка актера и его престарелым родителям. Но теперь все позади, сердце голливудского красавца снова свободно.