В пастельных тонах: Барановская отметилась в трикотажных брюках и куртке-рубашке сизого цвета

Юлия Барановская давно стала для поклонником примером сильной женщины. После расставания с Андреем Аршавиным, она смогла сама вырастить троих детей, построить карьеру на телевидении и стать одной из завидных невест в России. Более того, в 35 лет телеведущая может похвастаться стройной фигурой, моложавым видом и хорошим чувством стиля. Не удивительно, что она является одной из соведущий «Модного приговора».

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Стоит отметить, что Юлия не боится экспериментировать. Она любит подбирать женственные наряды и не раз представала на коровых дорожках в париках, чтобы выглядеть броско. Но в обычной жизни телеведущая предпочитает комфортные и уютные образы. Так накануне девушка отправилась со старшим сыном Артемом. Пока Барановская не рассекретила причину поездки, но успела поделиться первыми фото из самого крупного города, расположенного за Северным полярным кругом.

В первый же вечер бывшая возлюбленная Аршавина устроила фотосессию среди осенней листвы. Она облюбовала подвесное кресло. Девушка позировала в трикотажных брюках и куртке-рубашке сизого цвета. Также дополняли образ нежно-розовый шарф и белые кроссовки.

«Что еще порадует в холодные осенние выходные, как не шопинг онлайн?» — отметила она.

По всей видимости, девушка пополняет гардероб, даже когда находит не дома. Поклонники восхитились красотой девушки. Многие также отметили, что ей идут образы в пастельных тонах. «Хорошая девочка», «Юлия, вы очень харизматичная!», «Кроссы веселые», «Очень красивая», «Такая уютная», «Люблю тех, кто носит комфортные наряды, а не мини-юбки и шпильки», — прокомментировали пост подписчики.