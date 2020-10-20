Юлия Барановская в песочном пальто и трикотажных брюках цвета молока пришла на модный показ

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным стала жить новой жизнью. Она не скрывает, что довольна тем, как сложились обстоятельства. Теперь девушка ведущая нескольких передач на федеральном канале. Более того, она часто ведет концерты и участвует в больших музыкальных фестивалях и премиях. Помимо этого, знаменитость воспитывает троих детей: Артема, Яну и Арсения.

Каждую свободную минуту Юлия посвящает наследникам. Она признавалась, что даже отдыхать без них не может, поэтому в отпуск они ездят вместе. А накануне многодетная мама решила развеяться. Она посетила показ дизайнера Игоря Чапурина, который прошел в рамках Недели моды в Москве. Телеведущая взяла с собой младшего наследника, который мечтает стать футболистом, как папа. Девушка выбрала элегантный образ для появления на публике.

Барановская предстала в трикотажном костюме молочного цвета, состоящего из брюк и свитера, а также в песочном пальто. Кроссовки дополнили ее комфортный лук. Наследник звезды предпочел джинсы, рубашку и кардиган лимонного цвета. Он не отходил от своей звездной мамы. Телеведущая успела не только насладиться показом, но и общением с гостями. К слову, также пришли на мероприятие: Влад Лисовец, Кристина Орбакайте, Влад Топалов и другие известные персоны.

Многие поклонники восхитились красотой Юлии и ее лаконичным осенним луком. На подиуме также были представлены наряды в монохромном стиле.