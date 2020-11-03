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«Божечки, это же Ване!»: Подольская похвасталась стильным нарядом Burberry для маленького сына

Певица вместе с мужем открыла презент, который им передали для ребенка.

«Божечки, это же Ване!»: Подольская похвасталась стильным нарядом Burberry для маленького сына
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Наталья Подольская минувшим летом рассекретила свою беременность. Певица уже 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастает сын Артемий, но они мечтали о втором ребенке. Поклонники надеялись, что у пары родится дочка, но 22 октября на свет появился еще один мальчик. Влюбленные назвали его Иваном. В день выписки артист забрал жену с малышом из роддома и устроил дома праздник.

Теперь влюбленные привыкают снова заботиться о малыше. При этом Наталья уже мечтает вернуться в форму. Хотя поклонники заверяют, что она и так прекрасно выглядит. А накануне супруги открыли подарок, который получили от друзей. Певица сняла на видео, как ее муж разворачивает небольшую фирменную коробку Burberry. Там оказался белый боди с фирменным воротником в клетку.

«Мой любимый бренд подарил мое реально любимое шампанское. А тут что? Вов, скорее давай открывай. Да это мне! Нет, сказали мне. Пошутили? Может Ване? Божечки, это же Ване! Какой размер? На вырост», — высказалась она.

Звездные родители оказались в восторге от презента. К слову, они не жалеют денег не детей. Недавно Подольская и Пресняков во дворе установили целый дом для старшего сына с кроваткой, игрушками и местом, чтобы играть. Теперь у них еще больше поводов для радости. Пока лицо младшего наследника они не прячут. Поклонники надеются, что скоро смогут понять, на кого больше похож малыш.

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