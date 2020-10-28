«Пришел на завтрак»: Наталья Подольская запечатлела новорожденного сына за домашним столом

В звездной семьей недавно произошло пополнение. Теперь певица нянчит еще одного сына Ивана.

Наталья Подольская в 2015 году впервые стала мамой. Тогда она родила сына Артемия. Мальчик стал вторым ребенком для Владимира Преснякова, у которого есть взрослый сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте. А минувшим летом 38-летняя певица рассекретила очередную беременность. И в конце октября у пары родился еще один мальчик, который получил имя Иван.

Спустя четыре дня певицу выписали из роддома. Муж устроил ей сюрприз, украсив квартиру воздушными шариками. Также девушку ждала ее сестра-двойняшка Юлиана. Они отметили пополнение в семье застольем с тортом. По словам артистки, пока кроха только спит. Однако очередное утро у нее началось с кормления. Подольская запечатлела новорожденного малыша на кухонном столе. Он лежал в специальном коконе. На заднем плане видны были цветы и шары.

«Человек пришел на завтрак», — заявила сестра певицы.

Поклонники были очарованы трогательным фото. На этот раз лица крохи не было видно. Однако у него уже пробились волосы на голове. Они темные, как у папы. «Принесли царя на завтрак», «Наташенька, любимая, какое счастье!!! Здоровья вам!!», «Главный человек! Безусловная любовь, счастья», «Как у вас красиво», «Какой крошка», «Вкусного молочка и спокойных ночей», — прокомментировали пост подписчики.