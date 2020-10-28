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Неделя после родов: 38-летняя Подольская показала фигуру в облегающих брюках

Певица призналась, что очень хочет вернуться в прежнюю форму.

Неделя после родов: 38-летняя Подольская показала фигуру в облегающих брюках
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Наталья Подольская редко дает интервью и не часто появляется на публике с мужем Владимиром Пресняковым – младшим. В этом году еще и карантин помог девушке скрыть ее интересное положение. Уже на последних сроках беременности певицу разоблачили поклонники, заметив у нее округлившийся живот. А так как у пары подрастает пятилетний сын Артемий, то фанаты стали желать, чтобы у них родилась дочка. Однако у Преснякова снова появился сынишка — его знавали Ванечкой. От первого брака у музыканта есть взрослый наследник от Кристины Орбакайте — 29-летний Никита.

Уже через четыре дня после родов Подольскую с малышом выписали из роддома. По этому случаю они устроили застолье с близкими. Певец также порадовал возлюбленную, украсив весь дом воздушными шариками. А теперь они наслаждаются буднями родителей. Наталья уже признавалась, что новорожденный только спит и ест. С утра она первым делом кормит нового члена семьи. При этом артистка переживает за фигуру, хоть поправилась несильно. «Набрала 12 килограмм», — признавалась она.

На новом фото певица предстала в домашней обстановке. А ней были пижамные брюки и футболка. Девушка позировала без макияжа, демонстрируя фигуру в полный рост, сообщает OAnews.

«Придти в форму после родов, острый вопрос?! Для меня — да», — отметила она.

Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

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женская красотазвездные семьиКрасота вне возрастаНаталья ПодольскаяПодольская беременностьфигура после родов