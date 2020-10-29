«Очень серьезная»: Тимати запечатлелся с дочкой от Шишковой на мальдивском побережье

Тимати всегда встречался с самыми красивыми девушками. В самом начале карьеры он строил отношения с Алексой, но их красивый роман так и не закончился свадьбой. Потом рэпер увлекся Аленой Шишковой. Девушка с идеальной внешностью, похожая на Барби, даже подарила ему дочку Алису, но музыкант оставил ее ради новой избранницы — Анастасии Решетовой. Блогер, модель и первая вице-мисс Россия прожила с ним шесть лет. В сентябре этого года они объявили о расставании.

Для поклонников было неожиданностью, когда Тимати решил стать участником шоу «Холостяк». Тогда многие заподозрили, что он расстался с Решетовой временно, чтобы засветиться на популярном проекте. И хоть модель заверила, что не вернется к нему, они вместе отпраздновали день рождения сына Ратмира. А недавно девушка вместе с годовалым малышом на частном самолете улетела отдыхать. Вслед за ней, но на регулярном рейсе к морю отправилась и мама рэпера Симона Юнусова с внучкой Алисой.

Не сложно догадаться, что, завершив свои дела, присоединился к ним и сам Тимати. Очередное утро он встретил на Мальдивах. Позанимавшись серфингом, артист сделала фото с подросшей дочкой. В кадре он держит малышку одной рукой, а она сидит на его плече.

«Я и очень серьезная дочь», — написал рэпер.

Поклонники удивились тому, что уже второй отпуск он проводит с Алисой, а не с сыном. Когда его спросили, где находится мальчик и Решетова, то Тимати ответил лаконично: «На море».