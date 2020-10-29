«Всегда была сильная связь»: Решетова высказалась о влиянии мамы Тимати на их союз

Анастасия Решетова и Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, спустя пять лет отношений объявили этой осенью о разрыве. Внимательные и наблюдательные фолловеры тут же заподозрили, что причина кроется в свекрови девушки. Якобы именно Симона, мать музыканта, не нашла общий язык с Решетовой, а потому всячески препятствовала ее союзу с певцом.

Однако Анастасия Решетова, наконец, дала понять, что Симона тут не при чем. Отвечая на вопросы своих подписчиков, она высказалась о влиянии матери Тимати на их с рэпером отношения.

«Неужели вы думаете, что кто-то в силах испортить отношения между людьми, у которых всегда была такая сильная связь?? Нет, в этом виноваты только мы сами», — ответила Решетова.

Девушка заметила, что в официальном заявлении о разводе с Тимати указала всю исчерпывающую информацию. И это дело только двоих человек, вмешательства третьих лиц тут якобы искать не стоит.

Тем не менее, как бы ни относилась Симона к Насте, на первый день рождения она не пришла к внуку Ратмиру. Это тоже послужило лишним поводом заподозрить конфликт между двумя женщинами.