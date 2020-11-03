«Опять бежим»: Алексей Чадов запечатлел подросшего сына в джинсах скинни и стеганом пуховике

Алексей Чадов является одним из самых привлекательных отечественных актеров. Не удивительно, что о своей личной жизни он предпочитает не рассказывать. О его браке с Агнией Дитковските стало известно, когда влюбленные уже развелись. Они познакомились на съемках фильма «Жара», где у них и завязался роман, но в итоге пара распалась. У них подрастает сын Федор, который долгое время даже не знал, что его родители уже не вместе.

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До сих пор Агния и Алексей поддерживают теплые дружеские отношения. Они по очереди проводят время с ребенком и часто ездят с ним в отпуск. Если раньше они прятали мальчика от общественности, то теперь актер даже берет его на светские рауты. Он уже приобщает его к рыбалке и спорту. Не раз Чадов делился кадрами из тренажерного зала, где шестилетний сын составлял ему компанию.

Накануне артист решил перед работой устроить пробежку. Наследника он взял с собой. На видео Алексей в спортивном костюме и куртке цвета хаки бежит вместе с мальчиком в парке. Федор предстал в джинсах скинни и стеганом черном пуховике.

«Федь, что опять бежим?» — спросил актер. «Да, как вчера», — ответил ему сын. «Ну как тебе на спорте? Нормально?» — уточнил Чадов. «Хорошо, нормально», — заверил мальчик. «Пожелай подписчикам что-нибудь», — попросил артист. «Все хорошо, подписчики», — объявил малыш.

Трогательный диалог папы с сыном тронул поклонников. Многие отметили, что мальчик сильно подрос и унаследовал лучшие черты от родителей. К слову, Дитковските в 2017 году родила второго ребенка, но ни разу его не показывала. Свою личную жизнь девушка хранит за семью печатями. А вот Чадов встречался с моделью Ляйсан Галимовой, но их уже давно не видели вместе.