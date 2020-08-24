«Как он вырос»: Алексей Чадов запечатлелся с шестилетним сыном от Дитковските

Алексей Чадов уже скоро отметит 39-летие. Актер знаменит ролями в картинах «Жара», «9 рота», «Дневной дозор», «Любовь в большом городе». К слову, на одном из этих проектов он встретил Агнию Дитковските. Между ними вспыхнул роман. Влюбленные поженились, а вскоре у них родился сын Федор. Однако об их отношениях стало известно общественности, когда они развелись. Своему наследнику долгое время они не говорили, что больше не вместе.

Чадов раньше скрывал мальчика, но постепенно стал не только показывать сына, но и выходить с ним в свет. Шестилетний Федор ездит с папой на рыбалку, посещает спортзал, а также уже проявляет интерес к машинам. Минувшие выходные актер посвятил наследнику: они вновь тренировались вдвоем, играли и гуляли. Алексей накормил малыша мороженным. Трогательным фото с сыном он поделился в соцсети, восхитив поклонников.

«Федя съел два», — написал он.

Чадов поразил поклонников сходством с мальчиком. Многие также отметили, что его сын заметно подрос за лето. «Скучаю», — призналась бабушка Федора Татьяна Лютаева. «Малыш — вылитая мама! Взгляд, глазки такие», «Два богатыря. Причесончик наконец-то навел кто-то», «Ого, как подрос», «Как он вырос, вот мужчина-то», «Какой красивый малыш, копия мамы», «Чудо парень, весь в папу», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Агнии несколько лет назад родился второй ребенок. Эту информацию подтвердила ее подруга Светлана Светикова. Однако она наследника скрывает. Чадов, в свою очередь, стал встречаться с моделью Ляйсан Галимовой.