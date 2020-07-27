«Наследник растет»: Алексей Чадов оделся в одном стиле с подросшим сыном от Дитковските

Алексей Чадов является одним из самых красивых отечественных актеров. Он в свое время снялся в фильме «Жара» с Тимати и Артуром Смольяниновым. Тогда же он встретил свою первую жену — Агнию Дитковските. Влюбленные тщательно скрывали свой роман. Об их браке стало известно, когда они уже развелись. Молодые люди смогли сохранить дружеские отношения. Они воспитывают общего сына Федора.

Чадов каждую свободную минуту проводит с наследником. Они даже в отпуск с Агнией порой летают вместе, хотя у каждого их них уже есть новые отношения. Актер все чаще берет шестилетнего сына с собой на красные дорожки. Недавно он стал приучать мальчика к рыбалке. Также ребенок посещает вместе с отцом спортзал. Накануне Алексей отвел Федора на тренировку. Мальчик с деловым видом надел перчатки и сообщил, что будет отрабатывать удар на груше.

А позже артист сделал фото с сыном. Он предстал в джинсах и черной футболке. Наследник оделся в одном стиле с папой. Он тоже был в черном, разбавив монохром алой футболкой. Поклонники поразились тому, как вырос малыш. Многие считают, что он растет копией отца. «Наследник растет. Большой такой уже стал», «Какой славный Федор, папина копия», «Папа, сын… Четкие пацаны», «Какая красота, нежность!!! Федя жизнелюб, светлый паренек…» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что несколько лет назад Дитковските, по слухам, родила второго ребенка. Имя возлюбленного она тоже скрывает. А Чадов встречается с моделью Ляйсан Галимовой.