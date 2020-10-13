С видом на Арбат: невестка Орбакайте в мини-юбке и сапогах устроила фотосессию на крыше

Алена Краснова вместе с подругой прогулялась по столице и отметилась в стильных образах.

Алена Краснова уже три года состоит в браке с Никитой Пресняковым. Девушка в одночасье стала частью звездной семьи, ведь, как все помнят, мама музыканта — Кристина Орбакайте, а бабушка — сама Алла Пугачева. На свадьбу влюбленным подарили квартиру в Москве, а недавно Примадонна отписала внуку свою бывшую дачу у реки Истра. В роскошном особняке супруги любят отдыхать летом. Именно там они переждали карантин.

больше по теме Невестка Орбакайте в широких брюках и трендовой косынке позировала у бывшей дачи Пугачевой Алена Краснова устроила фотосессию у особняка возле реки Истра, в котором любит отдыхать с Никитой Пресняковым.

Пока Никита увлеченно записывает треки со своей группой и катается на скейте, его жена регулярно участвует в фотосессиях. Хрупкая блондинка строит карьеру модели, но недавно также отучилась на фотографа. Девушка любит делать покупки, поэтому время от времени распродает свой гардероб, чтобы освободить в нем место для новых модных вещей.

Так как в столице выдалась теплая осень, Краснова отправилась с подругой по имени Лиза на прогулку. Они прошлись по центру города, а потом устроили фотосессию на крыше одного из зданий. Для такого случая невестка Орбакайте облачилась в белоснежную блузку и черную юбку на завязках. Наряд дополнили высокие сапоги. Алена собрала волосы в высокий хвост и сделала неброский макияж. Она позировала с видом на Арбат.

«Этот вид», — восхитилась девушка.

А поклонники оценили ее женственный образ, который подчеркнул ее стройную фигуру. Краснова продемонстрировала бесстрашие и свою красоту.