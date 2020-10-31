Невестка Орбакайте в пудровом платье-жакете повеселилась с подругами в Стамбуле

Алена Краснова давно стала частью звездной семьи. В 2017 году она вышла замуж за сына Кристины Орбакайте Никиту Преснякова. Девушка не сразу доверилась обаятельному рыжеволосому музыканту. Когда они познакомились, модель была несовершеннолетней, но парень дождался, когда ей исполнится 18 лет. Он стал ее первым мужчиной, а в последствии и мужем. Пока влюбленные не торопятся становится родителями.

больше по теме Невестка Орбакайте в широких брюках и трендовой косынке позировала у бывшей дачи Пугачевой Алена Краснова устроила фотосессию у особняка возле реки Истра, в котором любит отдыхать с Никитой Пресняковым.

Минувшим летом Алена успела отдохнуть с сестрой в Сочи. Тогда Никита остался в Москве. Более того, он переболел коронавирусом, поэтому не покидал столичную квартиру. Но супруги любят устаивать раздельный отдых, поэтому случившееся не сильно их расстроило. А на днях невестка Орбакайте улетела с подругами в Стамбул. В первый же вечер они отправились в ресторан, где было шоу с танцем живота.

Для выхода в свет Краснова облачилась в пудровое платье-жакет с поясом и современным принтом. Девушка собрала волосы в элегантный хвост и сделала неброский макияж. Они пила прохладительные напитки, а потом стала петь прямо за столом хит Таркана — «Ой, мама, шика дам». Затем девушки пустились в пляс.

На утро дружная компания отправилась в кафе. Алена начала свой день с бокала вина. Она переоделась в песочный джемпер на запах и белую юбку. Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. При этом многие отметили, что для настоящего веселья не хватает Никиты. Музыкант всегда знает, как повеселиться. Однако на этот раз Краснова устроила настоящий девичник.