«Не все любят пуховики»: Ксения Бородина примерила плюшевую шубу «Тедди» пудрового цвета

Ксения Бородина недавно провела неделю в Турции. Телеведущая весь год грезила о поездке на море. Она не хотела ехать на отечественные курорты, но летом из-за безвыходности провела время и в Сочи, и в Ялте. Потом девушка призналась, что сервис там все же хромает. А вот отдыхом с семьей в Бодруме она осталась довольна и даже увиделась там с давней подругой Дарьей Пынзарь. Уже по возвращении в осеннюю Москву звезде пришлось пополнить гардероб теплыми вещами.

На днях Ксения похвасталась обувью, которую долго ждала. Она потратила сотни тысяч рублей на трендовые ботинки Dior и Prada. Девушка отметила, что теперь ей есть, что носить зимой. А теперь телеведущая пополнила свою коллекцию пальто и шуб. Вместо пуховика она предпочла купить плюшевую шубку «Тедди» пудрового цвета, которая в моде второй год. Бородина примерила ее с брюками кюлотами шоколадного оттенка.

«Так ребят, не все любят пуховики. Кому-то нравятся универсальные, прикольные вещи. Вот, например, как эта шубка. Видите, какая она классная, на молнии, есть клепки. Могу сказать, что достаточно теплая. Резко наступили холода. Мы были к этому не готовы. Тем не менее, самое время подготовиться сейчас. Такие классные карманы. Она очень теплая. Тут воротник, который закрывается и вас не продует. Очень прикольно», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как Ксения умеет сочетать вещи. Многие отметили, что плюшевая шуба ей идет. «Какая милая», «Такая барашка», «Обожаю эти шубы, но клево, что она на молнии», «Ксю, ты шикарная», «Какая прелесть», «Этой зимой все будут так ходить, лучше пуховик», — стали комментировать пост подписчики.