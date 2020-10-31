«Именинница — богиня»: Хилькевич в мини-платье и на каблуках закатила вечеринку в честь 34-летия

Актриса решила с размахом отметить свой день рождения. К ней на «огонек» заглянули все подруги, включая Риту Дакоту, Наталью Рудову и других звезд.

Анна Хилькевич прославилась, когда снялась в сериале «Универ». Девушка получила известность, поэтому вскоре у нее начали рости подписчики в Instagram. Теперь на нее подписано уже 10 миллионов человек. При этом она продолжает актерскую карьеру и растит двоих дочек. Когда артистка стала мамой во второй раз, то долгое время не выходила в свет. Ей было сложно заботить о детях, но теперь она даже задумалась о третьем ребенке.

Не удивительно, что свое 34-летие Анна решила отметить с размахом. Накануне девушка закатила вечеринку, на которую позвала всех своих подруг. Для такого дня она выбрала дерзкий образ — мини-платье серебристого цвета, туфли на шпильке и головное украшение, напоминающее корону. Яркий макияж и распущенные волосы дополнили образ. Хилькевич, танцевала, пела и веселилась. Она устроила фотосессию в ванне с конфети.

Ее поздравить пришли Анна Седокова, Наталья Рудова и Рита Дакота, а также другие известные персоны. Все девушки надели Так Анна облачилась в неоновое платье с черным корсетом. Она танцевала до поздней ночи.

«Именинница богиня», — заявила Наталья

А вот Рудова предпочла пить сок. При этом она была в мини-платье и сапогах. Вслед за именинницей актриса залезла в ванную. Она не скрывала, что находится в прекрасном настроении. Затем девушка присоединилась к рэперу T-killah, который сидел в компании девушек. Поклонники восхитились тем, как выглядит Хилькевич. Многие не стали скрывать, что завидуют тем, кто умеет так веселиться. «Красотка», «Наша шикарная», «Очень красивая девушка», «Все классные», — прокомментировали пост подписчики.