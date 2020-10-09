«Помогите!»: Анна Хилькевич высказалась о наболевшем

Жена бизнесмена Артура Волкова поделилась с поклонниками тем, что так сильно беспокоит актрису. Оказалось, как и многие женщины, Хилькевич испытывает трудности во время мейкап-процесса. Именно об этом знаменитость сделала видеоролик и опубликовала его в своём микроблоге.

Девушка показала, что обычно случается, когда макияж почти завершен.

«Помогите!», — пожаловалась Анна в конце ролика.

Знаменитость призналась, когда остается добавить пару завершающих штрихов, неожиданное желание чихнуть нарушает всю идиллию. И в результате, макияж испорчен.

«Мейкап — наше все», — написала Анна, подчеркнув значимость данной процедуры.

Поклонники актрисы не могли не согласиться с Хилькевич:

«Да, иногда бывает и так», «Может ещё раз чихнуть и вернётся?», «Вам повезло — все на зеркале осталось, у меня такое на лице получается после чиха», «Ох уж эти ежедневные процедуры».

Напомним, что актриса часто выкладывает смешные ролики, связанные с курьезными жизненными моментами. Хилькевич привыкла быть в роли комедийного персонажа. Благодаря таким героям она и стала популярна в кино. Особую известность ей принесла роль Марии Беловой в сериале «Универ», а также роль внучки Кати в знаменитой кинофраншизе «Елки».