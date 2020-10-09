«Помогите!»: Анна Хилькевич высказалась о наболевшем

Жена бизнесмена Артура Волкова поделилась с поклонниками тем, что так сильно беспокоит актрису. Оказалось, как и многие женщины, Хилькевич испытывает трудности во время мейкап-процесса. Именно об этом знаменитость сделала видеоролик и опубликовала его в своём микроблоге.
Девушка показала, что обычно случается, когда макияж почти завершен.
«Помогите!», — пожаловалась Анна в конце ролика.
Знаменитость призналась, когда остается добавить пару завершающих штрихов, неожиданное желание чихнуть нарушает всю идиллию. И в результате, макияж испорчен.
«Мейкап — наше все», — написала Анна, подчеркнув значимость данной процедуры.
Поклонники актрисы не могли не согласиться с Хилькевич:
«Да, иногда бывает и так», «Может ещё раз чихнуть и вернётся?», «Вам повезло — все на зеркале осталось, у меня такое на лице получается после чиха», «Ох уж эти ежедневные процедуры».