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«Будем делать»: Анна Хилькевич задумалась о рождении третьего ребенка

34-летняя актриса сняла видео на песню «Мы открываем бизнес».

«Будем делать»: Анна Хилькевич задумалась о рождении третьего ребенка
Анна Хилькевич записала смешное видео. Фото: Instagram.com/annakhilkevich

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Универ. Новая общага» почувствовала себя настоящим блогером комического жанра. Анна Хилькевич разместила на своей страничке очередной сатирический ролик.

Хилькевич предстала перед поклонниками в ярко-розовом лонгсливе и кожаной косухе. Этот образ артистка дополнила темными очками с оправой в виде сердец, а также надела бейсболку под цвет куртки. В таком наряде Анна исполнила одну из популярных молодежных треков — «Мы открываем бизнес».

Хилькевич разыграла небольшую сценку, по сюжету которой она узнает о материнском капитале за рождение третьего ребенка. После чего Анна сразу звонит мужу, чтобы обрадовать бизнесмена Артура Волкова с новым «прибыльным делом».

«Мы будем, будем делать бабки, обещаю», — написала Хилькевич под видео, намекнув на планы завести еще одного малыша.

Напомним, что Анна и Артур воспитывают уже двух дочерей: четырехлетнюю Арианну и двухлетнюю Марию. Что касается поклонников Анны, они остались в восторге от такого творчества актрисы:

«Пересмотрела раз 100!», «Королева!», «Класс», «Балдеж», «Юмористка», «Нереально! Ты крутая и заводная, будь счастлива!», «Браво, очень смешно!»

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