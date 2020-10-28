«Будем делать»: Анна Хилькевич задумалась о рождении третьего ребенка

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Универ. Новая общага» почувствовала себя настоящим блогером комического жанра. Анна Хилькевич разместила на своей страничке очередной сатирический ролик.
Хилькевич предстала перед поклонниками в ярко-розовом лонгсливе и кожаной косухе. Этот образ артистка дополнила темными очками с оправой в виде сердец, а также надела бейсболку под цвет куртки. В таком наряде Анна исполнила одну из популярных молодежных треков — «Мы открываем бизнес».
Хилькевич разыграла небольшую сценку, по сюжету которой она узнает о материнском капитале за рождение третьего ребенка. После чего Анна сразу звонит мужу, чтобы обрадовать бизнесмена Артура Волкова с новым «прибыльным делом».
«Мы будем, будем делать бабки, обещаю», — написала Хилькевич под видео, намекнув на планы завести еще одного малыша.
Напомним, что Анна и Артур воспитывают уже двух дочерей: четырехлетнюю Арианну и двухлетнюю Марию. Что касается поклонников Анны, они остались в восторге от такого творчества актрисы:
«Пересмотрела раз 100!», «Королева!», «Класс», «Балдеж», «Юмористка», «Нереально! Ты крутая и заводная, будь счастлива!», «Браво, очень смешно!»