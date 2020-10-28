«Будем делать»: Анна Хилькевич задумалась о рождении третьего ребенка

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Универ. Новая общага» почувствовала себя настоящим блогером комического жанра. Анна Хилькевич разместила на своей страничке очередной сатирический ролик.

Хилькевич предстала перед поклонниками в ярко-розовом лонгсливе и кожаной косухе. Этот образ артистка дополнила темными очками с оправой в виде сердец, а также надела бейсболку под цвет куртки. В таком наряде Анна исполнила одну из популярных молодежных треков — «Мы открываем бизнес».

Хилькевич разыграла небольшую сценку, по сюжету которой она узнает о материнском капитале за рождение третьего ребенка. После чего Анна сразу звонит мужу, чтобы обрадовать бизнесмена Артура Волкова с новым «прибыльным делом».

«Мы будем, будем делать бабки, обещаю», — написала Хилькевич под видео, намекнув на планы завести еще одного малыша.