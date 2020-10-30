Незабываемый Хеллоуин: Рудова поделилась архивным снимком с Решетовой

Ведущую музыкального реалити-шоу «Место под солнцем» на канале Муз-ТВ не печалит тот факт, что она до сих пор не замужем. Наталья Рудова привыкла жить в свое удовольствие и активно отдыхать по выходным с подружками. Однако не все из ее знакомых остаются верны одиночеству. Так, Анастасия Решетова не только успела завести роман с одним из самых завидных холостяков России, но и даже родила от него ребенка. Теперь молодой мамочке не до вечеринок и светской жизни. Потому Рудовой остается только вспоминать, как они развлекались еще четыре года назад.

В Stories личного аккаунта актриса опубликовала архивный снимок. На нем Рудова предстала в костюме ведьмочки в красной треугольной шляпе и мини-юбке, сидя верхом на метле. Рядом с Натальей стояла экс-избранница шоумена Тимати, а также блогер Ульяна Сергеенко. Решетова выбрала для Хеллоуина наряд скелета, а Сергеенко изобразила кошечку.

«Помните, девочки», — посмеялась актриса.

А настройки социальной сети автоматически высветили дату последней большой хеллоуинской тусовки знаменитостей — 30 октября 2016 года.