«Ты – топ-модель»: Решетова станет ведущей нового шоу на ТНТ

Экс-возлюбленная рэпера Тимати без дела не сидит. Она строит карьеру на ТВ.

Еще не все поклонники приняли тот факт, что Тимати, расставшись с Настей Решетовой, стал новым героем шоу «Холостяк», как телеканал ТНТ рассекретил еще один проект. Это будет шоу «Ты — топ-модель», вести которое доверили бывшей девушке рэпера, Анастасии Решетовой.

«Мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене», — рвется в бой Решетова на презентации, организованной телеканалом.

Брюнетка вместе с шоуменами Александром Гудковым и Гошей Карцевым отправится на поиски самой достойной, амбициозной и целеустремленной красотки, готовой покорить мировые подиумы. Главным призом реалити станут три миллиона рублей и контракт с модельным агентством.

Очевидно, что для экс-возлюбленной Тимати дебют в роли ведущей откроет свои перспективы и позволит раскрыть новые таланты и грани. Анастасия, к слову, вместе с музыкантом воспитывает общего сына Ратмира, которому не так давно исполнился годик. После расставания звездных родителей малыш остался жить с мамой. Но Тимати принимает активно участие во всем, что касается его сынишки.