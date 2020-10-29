«Не моя тема»: Рудова поддержала Самбурскую в выборе жениха

37-летняя Наталья Рудова призналась, что не выйдет замуж за мужчину с небольшим денежным достатком.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» часто играет девушек с несчастливой судьбой. Героини Натальи Рудовой отличаются сложным характером, поэтому не могут удержать свою любовь. В реальной жизни у Натальи тоже нет мужа. Своих ухажеров Рудова скрывает, зато артистка поделилась критериями идеального для нее мужчины.

Актриса оказалась солидарна в выборе будущего мужа со своей подругой — Настасьей Самбурской. Обе девушки готовы подарить свое сердце только обладателю тугого кошелька.

Поклонники Рудовой спросили знаменитость, вышла бы она за небогатого парня. На что Наталья ответила:

«А содержать нас буду я? Нет, спасибо. Да и нормальному мужчине такая ситуация будет не комфортна, его будет это унижать. А альфонс — не моя тема».

Напомним, не так давно актриса Настасья Самбурская тоже отвечала на вопросы своих подписчиков. Ее поклонники узнали, что артистка не готова стать женой пожарного из-за слишком низких зарплат работников этой профессии. Однако Настасья предложила отдавать им часть денег футболистов, которых девушка тоже не особо жалует.