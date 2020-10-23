«Рудова, подвинься»: Самбурская изменила цвет волос

Недавно Настасья Самбурская резко высказалась о заработках мужчин. В частности, актриса раскритиковала зарплаты пожарных, отметив, что рядом с таким мужчиной жить бы не смогла. А все потому что ее расходы только на коммунальные платежи горазды выше, что уж там говорить о другом. Мнение Настасьи вызвало широкий резонанс в Сети, но своего мнения она не изменила. Теперь же Самбурская решила изменить свой имидж. В своем Instagram она предстала с блондинистым цветом волос.

«Рудова, подвинься», — подписала снимок Самбурская, при этом отметив личный блог одной из популярных блондинок страны Натальи Рудовой.

Фанаты Настасьи оценили ее новый образ.

«Клево смотрится! Красавица!», — написали пользователи Сети.

Напомним, что недавно цвет волос изменила другая актриса — Мирослава Карпович. Из жгучей брюнетки она превратилась в блондинку. ходят слухи, что на перемены во внешности актриса решилась после расставания с Павлом Прилучным.