«Красавчик он у меня»: Наталья Рудова поделилась архивным снимком

Наталья Рудова чаще играет роли холодных и скандальных девушек, которые конфликтуют с членами своей семьи. В реальной жизни артистка, наоборот, любит проводить время с родными. Рудова уже знакомила подписчиков со своим отцом. Однако знаменитость редко выкладывает старые фотографии из архива. Недавно в stories личного аккаунта актриса сравнила себя с молодым папой.
«Скажите, красавчик он у меня?» — спросила своих поклонников артистка.
Девушка прикрепила к своей фотографии снимок отца в молодости и подписала над ними:
«Дочка» и «Папуля».
Несмотря на что Наталья проживает в Москве, она старается почаще навещать отца и других родных в Актау. Рудова выросла в этом солнечном городе и не представляет свою жизнь без моря.
Фанаты исполнительницы роли Натальи Бариновой в сериале «Татьянин день» уже не раз отмечали, насколько похожа на своего родителя белокурая актриса.
«Очень-очень похожи!», «Понятно, в кого ты такая красавица!», «Молодец, Наташенька! А папа молодец, что тебя такую вырастил!» — восхищались подписчики в комментариях под совместными фотографиями Рудовой и ее отца.