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«Красавчик он у меня»: Наталья Рудова поделилась архивным снимком

37-летняя актриса опубликовала семейное фото.

«Красавчик он у меня»: Наталья Рудова поделилась архивным снимком
Наталья Рудова на прогулке в куртке-оверсайз. Фото: Instagram.com/rudovanata

Наталья Рудова чаще играет роли холодных и скандальных девушек, которые конфликтуют с членами своей семьи. В реальной жизни артистка, наоборот, любит проводить время с родными. Рудова уже знакомила подписчиков со своим отцом. Однако знаменитость редко выкладывает старые фотографии из архива. Недавно в stories личного аккаунта актриса сравнила себя с молодым папой.

«Скажите, красавчик он у меня?» — спросила своих поклонников артистка.

Девушка прикрепила к своей фотографии снимок отца в молодости и подписала над ними:

«Дочка» и «Папуля».

Несмотря на что Наталья проживает в Москве, она старается почаще навещать отца и других родных в Актау. Рудова выросла в этом солнечном городе и не представляет свою жизнь без моря.

Наталья Рудова
Наталья Рудова показала, как выглядел ее папа в молодости. Фото: Instagram.com/rudovanata

Фанаты исполнительницы роли Натальи Бариновой в сериале «Татьянин день» уже не раз отмечали, насколько похожа на своего родителя белокурая актриса.

«Очень-очень похожи!», «Понятно, в кого ты такая красавица!», «Молодец, Наташенька! А папа молодец, что тебя такую вырастил!» — восхищались подписчики в комментариях под совместными фотографиями Рудовой и ее отца.

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