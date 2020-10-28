«Правильно подбирают гардероб»: Лиза Галкина в пальто с люрексом предстала в замке с братом

Алла Пугачева и Максим Галкин давно проявили себя как настоящие заботливые родители. У них подрастают семилетние двойняшки Лиза и Гарри. Еще недавно они стреляли из лука в саду, а теперь ходят в школу на учебу. В этом году родители ответили их в первый класс. Стоит отметить, что 71-летняя Примадонна всех поразила, представ в мини-юбке и косухе, а вот малыши впервые были в школьной форме.

Теперь утро Алла Борисовны начинается рано, так как она провожает детей на учебу и кормит их завтраком. А вот вечерами они играют с папой, каждый раз придумывая что-то новое. Накануне Галкин запечатлел малышей перед походом в школу. Лиза и Гарри предстали с портфелями, мешками со сменной обувью и папками для бумаги. Девочка оделась в одном стиле с братом. На ней было пальто с люрексом и серебристыми пуговицами, а Гарри предпочел классическое черное пальто, которое случайно застегнул не на ту пуговицу.

«В школу как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников», — пошутил Максим.

Имидж-стилист Ольга Трофимова в беседе с порталом Teleprogramma.pro оценила наряды двойняшек.

«Что касается детей Галкина и Пугачевой, им правильно подбирают гардероб. Они привыкают к детской классике, это прослеживается. Школа у них наверняка престижная, где нужно соблюдать дресс-код, присущий учебному заведения. Мы видим, что дети одеты в черное с элементами люрекса или похожей яркой отделкой, значит это допустимо для их школы. Воспитывают их, с точки зрения одежды, правильно. Лиза всегда наряжается в красивые и романтичные платья, а Гарри демонстрирует образы, как подрастающий джентльмен. Думаю, их гардероб и дальше будет классическим. Они такие славные. На Лизу, что ни на день, все к лицу. Милая, романтичная и нежная! Ну а Гарри — настоящий джентльмен», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.