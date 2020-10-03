Лиза Галкина в джинсовом сарафане с юбкой-солнце вслед за мамой прогулялась по осеннему саду

Алла Пугачева и Максим Галкин в этом году примкнули к родителям, которым нужно рано вставать и готовить детей к школе. Двойняшки Лиза и Гарри Галкины отправились в первый класс. Малыши с раннего возраста изучали несколько языков, плавали, развивали дикцию и занимались спортом. Теперь они учатся в небольшом коллективе. Наследники звездной пары не скрывают, что им нравится учится.

Однако выходные они по-прежнему проводят дома с родителями. Недавно Галкин показал, как танцует с наследницей танго прямо в замке. А Примадонна устроила прогулку по саду, восхитившись осенью. Теперь следом за мамой вышла на прогулку и Лиза. Она давно интересуется модой, поэтому предстала в стильном сарафане из денима и белой футболке, которая сочеталась с кедами. Девчонка обнаружила среди листвы цветок и пришла в восторг.

«Чудо! Остался один в листве. Одна маргаритка, красивая», — отметила дочка певицы.

Затем она вприпрыжку на правилась в сторону батут. Там граблями убирал осыпавшуюся листву ее брат. Гарри всегда старается помогать родителям с домашними делами.

«Осеннее чудо», — назвал видео Максим.

Поклонники восхитились его наследницей. многие осыпали Лизу комплиментами. «Эти детки вырастут хорошими, добрыми людьми, с большим сердцем, сейчас это редкость», «Даже не сорвала! Она волшебная!», «Какая куколка», «И не вырывает как многие дети. Чудо ребенок», «Какая же Лиза искренняя, непосредственная и восхитительная девочка!» — прокомментировали пост подписчики.