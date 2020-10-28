«Очень смело для мамы»: Нюша в жакете на голое тело обнажила изящные бедра

Нюша не скрывает, что для нее семья стоит на первом месте. При этом девушка даже после замужества зачастую выбирает откровенные наряды или публикует фото, на которых позирует в бикини. Уже три года она состоит в браке с Игорем Сивовым. Порой муж сам фотографирует девушку в пикантном виде.

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У пары подрастает дочка Нюша. Недавно они всей семьей отдохнули в Майами. Однако певица оголяется не только на пляже. Накануне она поделилась кадром, сделанным во время фотосессии. Девушка позировала в трендовых босоножках Bottega Veneta и жакете, который надела на голое тело. Артистка приняла чувственную позу, прикоснувшись рукой к губам. Вторая руках была на ягодицах. 30-летняя звезда демонстрировала изящные бедра.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. При этом многие потеряли дар речи от ее провокационного образа. «Ню, тебя совсем несет», «Какая красивая», «Хорошо, что еще прикрылась», «Очень смело для мамы», «Пора взрослеть», «Мамасита дает жару», «Певица хороша, но фигуру пора прятать», «Разошлась ты рано», «И куда муж смотрит?!», «Фигура как в 18 лет», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Нюша одно время встречалась с Егором Кридом. Однако они расстались и долгое время не общались. В этом году бывшие влюбленные спели дуэтом.