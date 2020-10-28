Повторяет за мамой: Нюша станцевала на сцене с годовалой дочкой Симбой

Нюша уже три года живет в браке с Игорем Сивовым. Многие поклонники стали замечать, что девушка изменилась после замужества. Хоть она и старается быть открытой всему новому, как и прежде, но все же ее взгляды стали более консервативными. Певица углубилась в бизнес и теперь вместе с возлюбленным проходит различные курсы по личностному росту. При этом она также успевает воспитывать дочку Симбу, которой в ноябре исполнится два года.

Недавно Нюша презентовала новый альбом, чем обрадовала фанатов. Теперь певица готовится выступить на публике. Накануне она поделилась кадрами с репетиции. Девушка предстала в черном спортивном костюме и рыжих ботинках. Волосы она собрала в хвост, а от макияжа отказалась. Пока артистка пела, на сцену вышла ее дочка. Малышка в розовом трикотажном костюме стала танцевать, повторяя за звездной мамочкой. Певица за ней наблюдала и улыбалась, стараясь не засмеяться.

«Мое первое лайф выступление с новым альбомом завтра», — похвасталась звезда.

Фанаты уверены, что девочка в будущем сменит маму на сцене. «Милота зашкаливает. Думаю, что Симба пойдет по стопам мамы», «Как мило», «Скоро вырастет новая певица!», «Как замечательно», — стали комментировать пост подписчики.