«Мать, вот это формы»: Нюша в купальнике лазурного цвета засветила красивую грудь

Нюша для многих поклонников остается девочкой, которая победила в песенном конкурсе. Однако с тех пор она повзрослела и обзавелась семьей. Певица состоит в браке с Игорем Сивовым и воспитывает дочку Симбу, которой скоро исполнится два года. Примечательно, что поп-дива быстро вернулась в форму после родов и теперь активно занимается творчеством, снимая ролики для «ТикТока» с кумирами молодежи.

А недавно Нюша провела время с семьей в Майами. Девушка отдыха и наслаждалась солнечной погодой. Не обошлось и без прогулок на роскошной яхте вдоль Майами-Бич. Певица устроила фотосессию на палубе, демонстрируя свою красоту. Она предстала в купальнике из переработанного пластика, лазурного цвета, с открытой спиной и глубоким декольте. Артистка сразила фанатов своими роскошными формами. Она также засветила красивую грудь. Девушка выставила ногу, похваставшись округлыми бедрами.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Многие не ожидали, что молодая мамочка так эффектно выглядит в купальнике. При этом злопыхатели отметили, что Нюша ведет себя непристойно, оголяя прелести своей фигуры:

«Как всегда прекрасна», «Мать, вот это формы!!», «Ух, какая цыпочка», «Ню, ты после родов стала краше», «Просто мамасита», «Грудь такая упругая, а бедра огонь», — стали комментировать пост фанаты.

К слову, такой купальник стоит 9 тысяч рублей. Певица давно поддерживает тему защиты природы и окружающей среды.