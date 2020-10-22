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«Мать, вот это формы»: Нюша в купальнике лазурного цвета засветила красивую грудь

Певица на яхте в Майами обнажила загорелую фигуру.

«Мать, вот это формы»: Нюша в купальнике лазурного цвета засветила красивую грудь
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Нюша для многих поклонников остается девочкой, которая победила в песенном конкурсе. Однако с тех пор она повзрослела и обзавелась семьей. Певица состоит в браке с Игорем Сивовым и воспитывает дочку Симбу, которой скоро исполнится два года. Примечательно, что поп-дива быстро вернулась в форму после родов и теперь активно занимается творчеством, снимая ролики для «ТикТока» с кумирами молодежи.

А недавно Нюша провела время с семьей в Майами. Девушка отдыха и наслаждалась солнечной погодой. Не обошлось и без прогулок на роскошной яхте вдоль Майами-Бич. Певица устроила фотосессию на палубе, демонстрируя свою красоту. Она предстала в купальнике из переработанного пластика, лазурного цвета, с открытой спиной и глубоким декольте. Артистка сразила фанатов своими роскошными формами. Она также засветила красивую грудь. Девушка выставила ногу, похваставшись округлыми бедрами.

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Поклонники осыпали звезду комплиментами. Многие не ожидали, что молодая мамочка так эффектно выглядит в купальнике. При этом злопыхатели отметили, что Нюша ведет себя непристойно, оголяя прелести своей фигуры:

«Как всегда прекрасна», «Мать, вот это формы!!», «Ух, какая цыпочка», «Ню, ты после родов стала краше», «Просто мамасита», «Грудь такая упругая, а бедра огонь», — стали комментировать пост фанаты.

К слову, такой купальник стоит 9 тысяч рублей. Певица давно поддерживает тему защиты природы и окружающей среды.

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