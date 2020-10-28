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«Забрал из школы»: Киркоров вслед за Галкиным запечатлел дочку и сына в стильных пальто

Певец отметил, что с радостью проводит время с наследниками.

«Забрал из школы»: Киркоров вслед за Галкиным запечатлел дочку и сына в стильных пальто
Филипп Киркоров со своими детьми и дочкой Ани Лорак. Фото: instagram.com/fkirkorov/

Филипп Киркоров в 53 года остается таким же активным, как и в молодости. Певец выпускает хиты с молодыми талантами. Недавно он записал дуэт с бойфрендом Ольги Бузовой — Давой. Клип на трек за первые дни набрал миллионы просмотров. Артист при этом успевает шопиться и проводить время с семьей. Недавно поп-король российской эстрады признался, что вместе со своим отцом переболел коронавирусом. Теперь он снова в строю.

28 октября Филипп Бедросович решил забрать своих детей из школы. Как известно, у него подрастают девятилетняя дочка Алла-Виктория и восьмилетний сын Мартин. В этот же день утром Максим Галкин показал своих первоклашек Лизу и Гарри. Вслед за ним решил похвастаться своими отпрысками и экс-муж Примадонны. Киркоров предстал в джинсах и кремовой куртке с заклепками. Поясная сумка Louis Vuitton дополняла его лук.

А вот дети певца предстали в школьной форме. На Мартине было классического кроя пальто, а вот его сестра надела то же одеяние, но с молнией. Также Алла-Виктория дополнила образ гольфами и кроссовками с помпонами.

«Люблю забирать детей из школы… Ловлю моменты, когда есть возможность», — написал Филипп Бедросович.

Филипп Киркоров с детьми. Фото: instagram.com/fkirkorov/

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