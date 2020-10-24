Светский ужин: Ирина Круг в черном платье миди встретилась с Филиппом Киркоровым

Ирина Круг в свое время очаровала Михаила Круга свей скромностью. Девушка из Челябинска, которая работала официанткой, очаровала именитого шансонье. Он увез ее в Москву, в потом женился. Однако артиста убили, когда на свет появился его сына Саша. Это стало настоящей трагедией для его жены. Теперь Ирина тоже выступает на сцене. Она уверена, что Круг ей бы не дал строить карьеру певицы.

Также последние 14 лет девушка жила в браке с третьим мужем Сергеем Белоусовым. Но недавно она объявила о разводе. Ирина объяснила, что не смогла простить избранника, который ее предал. При этом она не выглядела грустно и даже отметила, что найдет себе нового мужа. А на днях вдова Круга решила выйти в свет. Она посетила ужин «Виктория», где собралось много знаменитостей. Для такого случая певица облачилась в черное лаконичное платье миди с тонким поясом.

Ирина увиделась с Филиппом Киркоровым и блогером Давой, а за столом ей составили компанию Алена Свиридова и Анита Цой.

«Вечер в кругу коллег на гала ужине», — отметила певица.

А позже девушка поделилась ярким фото, сделанным за кулисами. Она очаровала поклонников черным платьем в пол с кружевом. Наряд подчеркнул фигуру Ирины. Ее одарили комплиментами многочисленные фанаты. «Ирусь, ну как всегда, весь Инстаграм взволнован», «Ах, какая женщина!!! Мне бы такую!!», «Сказочно красивая и шикарная», «Ирина, а вы как всегда, просто великолепны», «Без грязи несете фамилию мужа. Достойная женщина», — прокомментировали пост подписчики.