«Какое счастье»: Подольская показала фото с сыновьями после выписки из роддома

Владимир Пресняков устроил жене сюрприз: всю квартиру к ее приезду он украсил воздушными шарами.

Наталья Подольская долгое время скрывала беременность, но поклонники летом разглядели изменения в ее фигуре. Певица под натиском фанатов рассекретила свое интересное положение. Она успела отдохнуть в Турции с сестрой Юлианой, а также в Ялте уже со своим мужем Владимиром Пресняковым. Многие надеялись, что у пары будет девочка, так как они давно мечтали о дочке. Однако судьба распорядилась иначе.

22 октября на свет появился еще один наследник супругов — Иван. Подольская поделилась радостной новостью в соцсети. Рядом с ней был возлюбленный, который не скрывал счастья. Уже спустя четыре дня, маму с малышом выписали. К этому событию артист очень тщательно подготовился. Он украсил квартиру воздушными шарами и заказал торт в честь новорожденного со съедобной фигуркой белого медведя. Они накрыли на стол и в кругу семьи отпраздновали пополнение.

Наталья выглядела посвежевшей: она предстала в блузке из белого шифона и черных брюках. Казалось, что девушка и не рожала. Рядом с ней был муж и сыновья. Артемий успел познакомится с братиком, который лежал в специальной мягкой кроватке.

«Теперь все дома. Какое счастье! Спасибо за особенные моменты», — написала певица.

После этого они сели за стол и стали трапезничать. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие вновь поздравили пару с рождением сына. «Какие вы милые, так трогательно», «Какое счастье — быть снова мамой! Растите вашего сыночка в любви и радости, поздравляю вас», «Какие вы классные», «Счастливая семья», — прокомментировали пост подписчики. К слову, в гости к ним приехала сестра Наташи, которая воспитывает двух дочерей.