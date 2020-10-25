«Это называется апартаменты»: Подольская в роддоме показала двухкомнатную палату с королевской спальней

Известно, что стоимость полного VIP-пакета услуг в данном медучреждении составляет порядка 200 тысяч рублей.

Певица Наталья Подольская 22 октября стала мамой во второй раз. Малыш решил появиться на свет пораньше, ведь родители ждали это событие только в ноябре. Однако, все прошло хорошо, кроха и мама чувствуют себя отлично и готовятся к выписке.

Звезда показала поклонникам, в каких условиях она пребывает в ожидании выписки и осваивается с ролью мамы Ванечки. Это двухкомнатная палата со всеми удобствами.

«Просто это называется апартаменты, очень просто как двухкомнатная квартира. Холодильничек, чайник. Вот такая королевская спальня. Все есть, просто очень комфортно. Я в восторге», — показала на видео свою палату звезда.

Просторные комнаты позволяют принимать гостей. Недавно маму и малыша навещал молодой отец, все вместе они поблагодарили поклонников за поздравления.

Подольская родила сына Ванечку в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова. Выбрать это медучреждение звезда решила потому, что оно расположено неподалеку от их дома, а также в нем прошли роды ее сестры Юлии. Известно, что стоимость полного VIP-пакета услуг в данной клинике составляет порядка 200 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».