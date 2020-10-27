Португальски в огне: подруга Брэда Питта дразнит фанатов откровенными кадрами

Кстати, недавно Николь разгневалась на своих подписчиков, но, судя по фото, быстро смягчилась.

Роман Николь Потуральски с Брэдом Питтом принес ей небывалую популярность. Но и у славы всегда есть обратная сторона. Хейтеры стали писать гневные комментарии на странице модели в Instagram, после чего она обратилась к ним с гневной речью. Немка посоветовала не следить за ее жизнью в соцсети тем, кому она не нравится. А сама тем временем продолжает публиковать откровенные фото.

На этот раз Николь взбудоражила фанатов, оголив грудь. На ней был молочного оттенка жакет и мини-юбка. При этом Потуральски поставила геолокацию снимка, указав, что она находится в Берлине. К слову, несколько дней назад папарацци заметили ее в компании друзей недалеко от ресторана мужа. Тогда сообщалось, что немка вернулась к своему законному супругу 68-летнему Роланду Мэри.

Именно факт замужества новой подруги огорчил родителей Брэда Питта, которые никак не ожидали, что пассия их сына окажется связана узами брака.