Снова вместе: девушка Брэда Питта вернулась к мужу-ресторатору

Николь Потуральски заметили в компании бизнесмена и друзей в Берлине.

Пока модель Николь Потуральски веселилась с Брэдом Питтом в замке на юге Франции, в Германии скучал ее муж-бизнесмен. Роланд Мэри имеет свой ресторан в Берлине и является отцом 7-летнего сына Николь. Уже тогда 68-летний мужчина заявил, что у него с 27-летней моделью открытый брак. Похоже, интрижка супруги с голливудским актером его нисколько не смутила. После веселого отпуска Потуральски вернулась в Берлин, а Питт – в Лос-Анджелес.

Как пишет Daily Mail, накануне Роланда и Николь заметили вместе в ресторане, которым владеет бизнесмен. Их окружала веселая компания друзей модели. Авторы издания предполагают, что отношения пары снова вошли в прежнее русло.

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Напомним, что новость о романе Питта вызвала небывалую агрессию у его экс-супруги Анджелины Джоли. Также новое увлечение Брэда не поддержали его родители. Им не понравилось то, что немка состоит в официальном браке.