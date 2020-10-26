«Он не специально их может убивать»: экстрасенс о вдовце Валентины Легкоступовой
Видео
Что происходит на «ДОМе-2»: закрытие площадок и уход топовых участников
Видео

Ловушка для мужских взглядов: девушка Брэда Питта блеснула стройными бедрами

Откровенными снимками Николь Потуральски делится в своем Instagram.

Ловушка для мужских взглядов: девушка Брэда Питта блеснула стройными бедрами
Николь Потуральски. Фото: instagram.com/nico.potur

Накануне стало известно, что возлюбленная Брэда Питта вновь вернулась к своему мужу Роланду Мэри. 27-летнюю модель видели в ресторане 68-летнего бизнесмена в компании друзей. Молодые люди весело проводили время, а глаза Николь буквально светились от счастья. После этого в своем Instagram немка снова опубликовала откровенный снимок.

Николь Потуральски
Николь Потуральски. Фото: instagram.com/nico.potur

Потуральски позировала в своей квартире в Берлине, накинув на плечи объемный вязаный свитер. При этом она оголила бедро и подразнила фанатов полуобнаженной грудью.

Напомним, что недавно модель возмутилась тем, что подписчики пишут ей злостные комментарии касательно романа с Брэдом Питтом. Всем ненавистникам она посоветовала не следить за ее жизнью в соцсети.

Тэги

Брэд ПиттБрэд Питт последние новостиНиколь ПотуральскиНовости googleоткровенное фото