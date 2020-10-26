Ловушка для мужских взглядов: девушка Брэда Питта блеснула стройными бедрами

Накануне стало известно, что возлюбленная Брэда Питта вновь вернулась к своему мужу Роланду Мэри. 27-летнюю модель видели в ресторане 68-летнего бизнесмена в компании друзей. Молодые люди весело проводили время, а глаза Николь буквально светились от счастья. После этого в своем Instagram немка снова опубликовала откровенный снимок.

Потуральски позировала в своей квартире в Берлине, накинув на плечи объемный вязаный свитер. При этом она оголила бедро и подразнила фанатов полуобнаженной грудью.

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Напомним, что недавно модель возмутилась тем, что подписчики пишут ей злостные комментарии касательно романа с Брэдом Питтом. Всем ненавистникам она посоветовала не следить за ее жизнью в соцсети.