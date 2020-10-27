«Волосинка к волосинке»: Алексей Ягудин побрился за рулем автомобиля

У мужа спортсменки Татьяны Тотьмяниной очень плотный график. Алексей Ягудин должен содержать семью, следить за домом и детьми. А на себя времени у него почти не остается. Олимпийский чемпион разместил на своей странице видеоролик, в котором пожаловался, что ему приходится бриться прямо за рулем.

Ягудин с электростанком для бритья в одной руке и автомобильным рулем в другой ехал на съемки проекта «Ледниковый период».

«Что? Готовлюсь к съемке «Ледникового периода». У меня столько дел по дому, столько дел! Собак накормить, выгулять. Детей собрать, в школу отвезти. Потом обед, ужин, завтрак семье приготовить, дом чуть-чуть пропылесосить. У меня времени нет вообще ни на что. Поэтому сейчас», — объяснил свой поступок Ягудин.

Также спортсмен продемонстрировал свои «секреты» идеального бритья. Ведущий шоу танцев на льду широко раскрыл ноздри, поднес бритву и произнес:

«Чтобы вот прямо волосинка к волосинке!».

Напомним, что фигурист уже не в первый раз выкладывает комичное видео себя и своих родных. Не так давно Ягудин разместил то, как его пятилетняя дочь Мишель красится, представляя себя взрослой дамой.