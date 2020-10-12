«А мне нравится»: Ягудина рассмешили публикации в СМИ

Недавно фигурист Алексей Ягудин стал ведущим шоу «Ледниковый период». Пару ему составила чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова, которой с первого же ТВ-выпуска досталось от телезрителей. Некоторые поклонники программы раскритиковали 18-летнюю спортсменку за неуверенную работу в кадре. Ягудину пришлось даже заступаться за свою соведущую. А вот журналистов весело покритиковал в своем Instagram. Дело в том, что в СМИ перепутали имя чемпиона.

«Теперь я Леонид. Действительно, а какая разница, Алексей, Коля, Леонид…А мне нравится», — написал Ягудин.

Отметим, что после второго выпуска шоу нападкам зрителей подверглась и член жюри Елена Исинбаева. Поклонники шоу засыпали Instagram продюсера проекта Ильи Авербуха просьбами убрать прыгунью из судейской бригады. Они считают, что Елена специально ставит низкие оценки некоторым парам. Авербух же попросил фанатов уважать мнение друг друга.